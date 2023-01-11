هاني كمال: مبادرة إحياء المسرح المدرسي مشروع قومي برعاية «المتحدة»

أشاد الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الإدارة المركزية لقصور الثقافة، بمبادرة المسرح المدرسي الذي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا إن المبادرة تعتبر مشروعا قوميا، إذ أن المسرح المدرسي هو معمل التفريخ الأول للمواهب المبدعة.

وأضاف «كمال»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن المسرح هو الذي يشكل وجدان الشباب منذ مرحلة رياض الأطفال، مرورا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية: «المسرح أبو الفنون، لأنه يتضمن داخل أنشطته جميع أشكال الفنون، سواء التمثيل، الإلقاء، الخطابة، دعم اللغة العربية، كتابة الشعر، الأغاني، الموسيقى، الفن التشكيلي والديكور وغيرها، مما يعكس أهمية المبادرة».

كمال: وزارة الثقافة ستقدم كافة أشكال الدعم لـ«المسرح المدرسي»

أوضح «كمال»، قائلا: «بصفتي المسؤول عن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم، أقول إن وزارة الثقافة ترحب بالمشروع وعلى استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لتنفيذ المبادر، من خلال الكواد الفنية المتخصصة في فنون المسرح، وننتظر وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن خطتها لتنفيذ المبادرة في مدارسها، بالاستعانة مع خبراء وزارة الثقافة».

وتابع، أن وزارة الثقافة على استعداد دائم أن تمد يد العون بأن تقدم جميع خدماتها الثقافية والفنية لدعم المبادرة وتنفيذها بشكل جاد في جميع مدارس مصر على مستوى الجمهورية ، وتقدمت بمقترحات لها علاقة وثيقة لما يمكن أن تقدمه لدعم المبادرة فيما يخص إحياء مبادرة المسرح المدرسي.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الإدارة المركزية لقصور الثقافة،: «باعتبار اهتمامي وتخصصي الأول في التربية المسرحية، أقول إن المسرح المدرسي يحتاج وضع ورقة عمل بها مجموعة من البرامج الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، من خلال توفير قاعدة بيانات لجميع المتخصيين بالعاملين في التربية المسرحية وأعداد الموهوبين في المسرح، وكذلك المدارس التي يتوفر بها خشبات المسارح المجهزة في المدارس والميزانيات المخصصة للإنفاق على هذا النشاط».