السجن المؤبد لعاطلين لقيامهما بالاتجار في الهيروين بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، عاطلين بالسجن المؤبد، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بمنطقة المطرية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الـ«عاطلين»، بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك في دائرة قسم شرطة المطرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارتهما.

بلاغات السكان ضد المتهمين

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية يفيد بقيام عاطلين باتخاذ دائرة القسم وكرًا لتجارتهما غير المشروعة وهو ما سبب أذى للسكان وجعلهم يتقدمون ببلاغات للأجهزة الأمنية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة في الواقعة، ووجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.