التراث العماني يُزين جناح السلطنة بـ«بيت العرب» للأسر المنتجة

فضيات ومباخر تفوح منها رائحة بخور مميزة تجذبك بمجرد المرور بين أروقة المعرض، لتجد نفسك وسط منتجات بديعة تعكس الهوية العمانية، بضحكتها التي تعلو وجهها، تحمل مبخرة خشبية مزينة بالمسامير النحاسية، تبخر كل من يقصد جناح السلطنة، لتبدأ «جميلة المعولي» القادمة من سلطنة عمان، وإحدى المشاركات في المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب»، في عرض منتجاتها المتعلقة بأنواع البخور والعطور والمسك.

تروّج «جميلة» لمنتجاتها قائلة: «البخور يساعد على الاسترخاء، ويمنح الشخص الشعور بالسكينة والهدوء»، مشيرة إلى أن الطلب على البخور العماني كبير، بسبب رائحته المميزة، كما أنه يُستخدم في مختلف المناسبات مثل الأفراح والأعياد، بخلاف تعطير الملابس، لافتة إلى أنواع البخور المختلفة: «اللبان العماني، بخور الصندل، ودهن العود، وغيرها».

تشارك «جميلة» لأول مرة فى معرض «بيت العرب»، موجهة الشكر لمصر على استضافتها للمعرض العربى، قائلة: «فكرة المعرض رائعة، والتنظيم أكثر من ممتاز».

تم اختيارها لتمثيل السلطنة فى «بيت العرب»

وعن ترشيحها للمشاركة في المعرض، أشارت «جميلة» إلى أنه جرى اختيارها في يوم المرأة العمانية بتاريخ 17 أكتوبر 2022، بعد مشاركتها في معرض نساء عمان ضمن الأسر المنتجة، حيث تم اختيارها لتمثيل السلطنة فى «بيت العرب»، قائلة: «معنا بخور وعطور، وزميلتي تستعرض فضيات مطلية بالذهب ومنتجات البخور، ومنتجات أصلية للبشرة».

سفير عمان يعلن عن سعادته بالوجود بالمعرض العربى للأسر المنتجة

من جانبه أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، عن سعادته بالوجود بالمعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب»، الذي يُنظَّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في قصر القبة، مشيراً إلى أن مشاركة سلطنة عمان في المعرض تعكس اهتمام سلطنة عمان وحرصها على عرض الثقافة العمانية من خلال هذه المنتجات، إضافة إلى أن المعرض يمكّن الشباب العماني من إبراز التراث العماني وتقديم المنتجات العمانية بهذا الشكل من التطور.