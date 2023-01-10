تفاصيل مقتل موظف بالشرقية على يد عاطل لخلافات مالية.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل موظف بواسطة سكين بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بالتحفظ على السلاح وإرساله للطب الشرعي لمعاينته وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة بلبيس من أحد المستشفيات بوصول جثة موظف بها جرح طعني بالرقبة.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا قام بإصابته باستخدام سلاح أبيض «سكين» خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التي قتلته.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول عقوبة القتل عقب المحامي أيمن محفوظ، ذكر أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».