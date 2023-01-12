«أحمد» يواجه مرض السرطان بأعمال تطوعية: «نفسي أخف ومتعالجش تاني»

اختاره الله ليصاب بمرض السرطان، وبرغم ذلك لم يستسلم لمرضه، بل قاومه بكل ما أوتي من قوة، وأكمل رحلته في التطوع لمساعدة المحتاجين، وخاصة الصم وضعاف السمع، وأراد أن يواجه مرضه بتعلم لغة الإشارة والإعاقة الحركية، فضلا عن مسؤوليته في زراعة وصيانة القوقعة للصم والبكم.

منذ ما يقرب من 10 سنوات، بدأ أحمد فؤاد دياب، رحلته في الأعمال التطوعية، وبالتحديد في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف السمع: «بدأت اتعلم لغة الإشارة عشان أقدر أفيد ذوي الهمم من الصم والبكم»، بحسب ما رواه خلال حديثه مع «الوطن».

مترجم لغة إشارة للصم

«من 2013 شوفت معاناة ذوي الهمم، عشان كدا قررت أتطوع في مساعدة المحتاجين، وأنا بحب الصم وقررت أتعلم لغة الإشارة واساعدهم في أي حاجة يحتاجوها»، حسب تعبير صاحب الـ28 عاما، مشيرا إلى أنه تمكن من إجادة لغة الإشارة وأصبح مترجما معتمدا لذوي الهمم من الصم والبكم، كما أنه بدأ في ترجمة خطبة صلاة الجمعة من كل أسبوع في المسجد.

تأهيل المتطوعين للتعامل مع الصم وكيفية التعامل معهم، كان الهدف الأساسي لـ«أحمد»، يقول: «كنت دايما بعمل كورسات بشكل أسبوعي عشان أعلم الناس إزاي تتعامل مع الصم» حسب تعبيره، موضحا أنه تخصص في مساعدة الأهالي أو الحالات من تحتاج لزراعة القوقعة أو الصيانة.

الإصابة بمرض السرطان

منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأ أحمد دياب في نشاط الإعاقة الحركية، كان دائما يردد «أنا صحتي كويسة الحمدلله ونفسي أساعد كل واحد مش قادر يتحرك من مكانة»، هنا كان للقدر كلمة اخرى، وذلك حينما اكتشف الشاب إصابته بالمرض اللعين «السرطان»، وعلى الرغم من ذلك إلا إنه لم يتوان لحظة واحدة في مساعدة المحتاجين وإكمال مشواره التطوعي ومساعدة ذوي الهمم.

أمنية «أحمد» وتكريم

«كنت بكون تعبان ومش قادر أتحرك، بس لازم أبقى معاهم هما مسؤوليتي ولازم أفرحهم بأي حاجة، نفسي أطلع عمره وأخف من الكانسر ومتعالج شتاني بإذن الله»، هكذا أعرب «أحمد» عن أمنيته، وحبة الشديد في التواجد وسط ذوي الهمم سواء من الصم أو الإعاقة الحركية، كما أعرب عن فرحته الشديدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال مؤتمر التحالف الوطني.