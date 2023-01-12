باحث في الشأن الروسي: واشنطن دعمت نظامًا يمينيًا لحكم أوكرانيا

أكد الدكتور محمود الأفندي الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية بالعاصمة الروسية موسكو، أن روسيا لها أهداف في أوكرانيا مشيرًا إلى أنه إذا تحققت هذه الأهداف عن طريق المباحثات أو المفاوضات أفضل بكثير من تحقيقها عن طريق الحرب ووقوع خسائر لدى الطرفين.

النظام الأوكراني ليس الرئيس زيلنيسكي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا النزاع مدبر عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت حكومة يمينية متطرفة بانقلاب أدى فعليًا لوصول هذا النظام للحكم، مؤكدًا أن النظام ليس هو الرئيس زيلنيسكي ولكنه نظام متطرف من غرب أوكرانيا نشر العدوانية ضد روسيا.

روسيا لديها أهداف من وراء العملية العسكرية

وأشار إلى أنه إذا توصلت روسيا لحل مع أوكرانيا عن طريق الدبلوماسية، أفضل بكثير من المعارك العسكرية مؤكدًا أن روسيا لديها أهداف عسكرية بسبب عدم قبول أوكرانيا أو تطبيقها لاتفاقية نيس والتي كانت تضمنها فرنسا وألمانيا متسائلًا عن سبب عدم تطبيق الاتفاقية وأنها فعلت ذلك بأمر الولايات المتحدة الامريكية.