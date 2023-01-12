إخماد حريق داخل مخزن مكتبة دون خسائر بشرية في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كتب وأدوات مدرسية، خاص بإحدى المكتبات بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بنشوب حريق

تلقى مأمور مركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات قوات الحماية المدنية، بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن كتب وأدوات مدرسية، تابع لإحدى المكتبات الشهيرة بالمدينة، وتصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بـ4 سيارات

تم الدفع ب 4 سيارات إطفاء، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل مخزن كتب وأدوات مدرسية خاص بإحدى المكتبات الشهيرة بالمدينة، وأن النيران أتت علي محتويات المخزن، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، دون وقوع إصابات، أو وفيات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.