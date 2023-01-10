إصابة شخصين في حريق منزل وسط العريش.. حالتهما مستقرة

أصيب شخصان في حريق منزل بشارع جندل وسط مدينة العريش بشمال سيناء، وجرى نقلهما لمستشفى العريش العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نقل الشابين للمستشفى

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه تم نقل شابين أصيبا بحروق خفيفة نتيجة احتراق منزل بالقرب من مسجد التيجاني في شارع جندل وسط مدينة العريش.

وأوضح مصدر بقسم الاستقبال والطوارئ، أن رجل يبلغ من العمر 45 عاما، وآخر 38 عاما، وصلا إلى قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام إثر إصابتهما بحروق خفيفة، وتم علاجهما وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، كما تم إدخالهما لقسم الرعاية الطبية.

السيطرة على الحريق

وتمكنت سيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا حول المنطقة، لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، بالإضافة لفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لحين السيطرة على الحريق.

وتجري جهات المختصة التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق، وكتابة التقرير الرسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.