إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» تتخطى الـ18 مليون جنيه

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، من بطولة محمد هنيدي، نحو 398 ألف جنيه إيرادات، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وتصدّر الفيلم، إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية المركز الأول، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم حوالي 18 مليون جنيه، وهذا الرقم حققه الفيلم منذ طرحه بدور العرض يوم 28 ديسمبر الجاري.

أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

تدور أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، في إطار كوميدي تشويقي، حول شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب في عمليات التجميل، ويتعرف على نور اللبنانية وتنشأ بينهما قصة حب، ويحاول أن يستخدم مهنته في عمل الخير وخاصة فئة الأطفال، ولكن تواجه بعض الصعوبات.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، ومحمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.