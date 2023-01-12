أستاذ علوم فضاء لقناة القاهرة الإخبارية: بدء النزاع الدولي على القمر والمريخ

قال الدكتور علي الطعاني أستاذ علوم الفضاء، إن عمر برنامج الفضاء الصيني يصل إلى 3 قرون، إذ أن توافر الإرادة السياسية مكن الصين من أن يكون لها أول محطة فضائية بعد أن تم استبعادها من المشاركة في محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى وجود محطتين للفضاء الأولى هي محطة الفضاء الدولية والتي تتضمن 17 دولة وتسمي «إنترناشيونال سبيس ستيشن»، والمحطة الأخرى هي محطة الفضاء الصينية التي تسمى القصر الفضائي، لافتا إلى أن الصين تعتبر القمر والمريخ مستعمرات متنازع عليها.

محطة الفضاء الصينية المنافس لمحطة الفضاء الدولية

وأضاف الطعاني في حوار عبر تطبيق زووم على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محطة الفضاء الصينية أصبحت جاهزة للعمل منذ العام الماضي، وهو ما جعل تطور البرنامج الفضائي الصيني يسير بسرعة ملاحظة، مشيرًا إلى أن الوتيرة السريعة في تطوير المحطة الفضائية الصينية يرجع لرغبتها في أن تكون لها بصمة واضحة، منوهًا بأن الصين تتجه نحو القمر.

الصين تعتبر المريخ والقمر جزء من الجزر الصينية المتنازع عليها

وأوضح أستاذ في علوم الفضاء، أن القمر سيكون هو المنطقة المتنازع عليها بالفضاء، لافتًا إلى تصريح لمدير الفضاء الصيني الذي أشار فيه بأن القمر والمريخ جزء من الجزر الصينية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، أي أنه شبه منطقة القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في البحر الصيني.