«الأرصاد الجوية»: أمطار غزيرة حتى منتصف الأسبوع المقبل تمتد إلى القاهرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار على مدار الأيام الخمسة المقبلة، حتى منتصف الأسبوع المقبل تقريبا، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط ومنخفض آخر قادم من طبقات الجو العليا.

محافظات معرضة للأمطار خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على السواحل الشمالية للبلاد تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا بدءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل، وقد يصاحبها تساقط حبات البرد، وتمتد إلى محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبورسعيد، كما تمتد إلى عدد من مناطق محافظات جنوب الوجه البحري بينها الشرقية والمنوفية، كما تمتد الى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدرجي خلال الأيام المقبلة، وذلك على أغلب انحاء الجمهورية:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 14 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 15 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 16 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.