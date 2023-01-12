جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول للعام الدراسي وذلك مع التشديد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حسب تعليمات الوزارة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس البحر الأحمر يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

الثلاثاء 17 يناير في مادتي لغة عربية وتربية دينية

الأربعاء 18 يناير مادة الدراسات اجتماعية

السبت 21 يناير في مادتي الهندسة وتربية فنية

الأحد 22 يناير في مادتي الجبر والإحصاء وكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات

الإثنين 23 يناير اللغة إنجليزية

الثلاثاء 24 يناير مادة العلوم.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بجميع اللجان والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتحقيق الإنضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكيل التعليم يتفقد الامتحانات

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم الخميس عددا من مدارس الغردقة لمتابعة سير امتحانات النقل ومتابعة الطلاب أثناء تأديتهم امتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الامتحان.

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن انه تم توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة بمدارس البحر الأحمر في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ولا يوجد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية مع الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الإمتحانية.