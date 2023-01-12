«السياحة»: تحرير 40 مخالفة للمطاعم والمنشآت الفندقية خلال ليلة رأس السنة

قال على حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن لجان وزارة السياحة والآثار قامت ليلة رأس السنة الميلادية بالتفتيش المفاجئ على نحو 176 مطعما ومنشأة سياحية من المصرح لهم بتقديم فقرات فنية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية المفاجئة على تلك المنشآت أسفرت عن تحرير 40 مخالفة، فضلا عن التأكد من التزم 124 مطعما بضوابط التشغيل المعتمدة من الوزارة.

وأضاف لـ «الوطن»، أن غالبية المخالفات التي تم تحريرها للمطاعم والمنشآت السياحية خلال ليلة رأس السنة تلخصت في تشغيل فقرات فنية دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وبيع الوجبات الغذائية للرواد بأسعار أعلى من الأسعار المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أن عقوبة تلك المخالفات تتراوح ما بيت توجيه الإنذار والغلق.

وتابع: «وزارة السياحة والآثار ستقوم أيضا بإبلاغ مصلحة الضرائب بأسماء المطاعم التي باعت البرنامج المخصص لليلة رأس السنة بأعلى من السعر المعتمد من الوزارة وذلك لتحصيل قيمة ضريبة السياحة والملاهي عليه».

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة خلال جولاتها التفتيشية على المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة ليلة رأس السنة لاحظت الزيادة الكبيرة في نسب تواجد الرواد بكافة المنشآت السياحية بالمحافظتين، لافتا إلى أن غالبية المطاعم حققت نسب إشغال تصل إلى 100% خلال تلك الليلة.

وكان محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن احتفالات الكريسماس ورأس السنة رفعتا من نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بكافة المدن السياحية ولاسيما القاهرة والجيزة التي يتواجد بها نحو 90% من المنشآت السياحية التي تملكها مصر.