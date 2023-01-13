حذاء ذكي يشحن الهاتف بـ10 دولارات.. ابتكار تونسي جديد

ربما التكنولوجيا، جعلت الكثير من الشباب يبتكرون حلولا، تماشيا معها، فأصبحوا في مختلف دول العالم، يفكرون في خدمة بلادهم في ظل التوصع باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تطوير الأجهزة الذكية، لكن أن يبتكر ريان المناعي، الشاب التونسي، حذاءً ذكيا يشحن بطارية الهاتف، فهذه كانت المفاجأة.

وروى الشاب التونسي، تفاصيل اختراعه، موضحًا أنه فنان تشكيلي يبلغ من العمر 22 عاما، ومتخصص في تصميم الجرافيتي، حيث جاءته فكرة الاختراع في مسابقة نظمها المركز الوطني لجلود الأحذية تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة.

وأضاف «المناعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مستقبل العالم»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أهتميت بكيفية إدخال التكنولوجيا في مجال الجلود والأحذية للتعامل مع بعض المشكلات التي يتعرض لها التونسيون في حياتهم اليومية، مثل الشحن».

تفاصيل اختراع حذاءً يشحن الهاتف

وتابع الشاب التونسي، تفاصيل اختراع حذاءً يشحن الهاتف، قائلا: «وجدت حلا يتمثل في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك مكونات في الحذاء تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، ويتم تخزين الطاقة الكهربائية في بطارية موجودة في كعب الحذاء، ثم تتم عملية الشحن عبر كابل، من ثم يمكن شحن الهاتف».

الاختراع استغرق شهرا

وأشار، إلى أنّ اختراعه الجديد، استغرق شهرا من أجل إنجاز اختراعه، حيث قام باختراع نموذجي، وفي مرحلة التسويق ستكون عملية الشحن عن بُعد، لافتًا إلى أن تكلفة الابتكار رمزية يقدر بنحو 10 دولارات.