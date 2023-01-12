أسعار الفضة اليوم في الأسواق المصرية.. عيار 925 يسجل 20.88 جنيه

ما بين الفضة الأسترالي والبريطاني والفضة من عيار999، اختلفت أسعار الفضة اليوم، في الأسواق المصرية، والتي زاد الإقبال عليها من جانب شريحة كبيرة من الشباب بعد التذبذب في أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي ، أسعار الفضة اليوم، وفق ما أعلنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في أسعار الفضة.

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر اليوم كما يلي.

- أونصة الفضة 702.955 جنيه، بما يساوي 23.750 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 بـ22.56 جنيه، بما يعادل 0.76 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ21.63 جنيه، بما يعادل نحو 0.73 دولار.

أسعار الفضة اليوم لمختلف الأنواع

- الفضة الأسترليني عيار 925 بـ20.88 جنيه، بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.32 جنيه، بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ18.06 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بـ19.87 جنيه، بما يعادل 0.67 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم 30.06 جنيه، بما يعادل 1.02 دولار.