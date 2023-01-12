جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات.. باق 5 أيام

5 أيام فقط هي كل ما يفصلنا عن انطلاق امتحانات نصف العام 2023، بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات حيث تنطلق بدايةً من 17 يناير الجاري في بعض المحافظات، بينما تنطلق في 18 أو 21 يناير في باقي المحافظات، فيما يكثف الطلاب من استعداداتهم بالمذاكرة قبل انطلاق امتحانات الترم الأول.

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة

وبحسب جدول الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة، فإنّ امتحانات الترم الأول ستنطلق 21 يناير الجاري، وتستمر لنحو 5 أيام، كالتالي:

السبت 21/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 22/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: العلوم، والكمبيوتر.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الهندسة.

الخميس 26/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2023 في محافظة الجيزة كالتالي:

السبت 21/1/2023: اللغة العربية.

الأحد 22/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: العلوم، والكمبيوتر.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الهندسة.

الخميس 26/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج

وبحسب جدول امتحانات الترم الأول 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج فإنّه جاء كالتالي:

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية.

السبت 21/1/2023: الجبر، والتربية الفنية.

الأحد 22/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24/1/2023: الهندسة، والكمبيوتر.

الأربعاء 25/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الغربية

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية.

السبت 21/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 22/1/2023: الهندسة والتربية الفنية.

الإثنين 23/1/2023: الجبر، والكمبيوتر.

الثلاثاء 24/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 25/1/2023: العلوم.

جدول امتحانات الصف الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية ، والتربية الرياضية.

السبت 21/1/2023: الجبر، والكمبيوتر.

الأحد 22/1/2023: اللغة الإنجليزية.

الإثنين 23/1/2023: مادة العلوم.

الثلاثاء 24/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الهندسة، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القليوبية

السبت 21/1/2023: اللغة العربية، والخط والإملاء.

الأحد 22/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 24/1/2023: الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الجبر، والكمبيوتر.

الخميس 26/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الإسكندرية

السبت 21/1/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 22/2/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

الإثنين 23/1/2023: الهندسة، والحاسب الآلي.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر، والعلوم.

الأربعاء 25/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الشرقية

السبت 21/1/2023: اللغة العربية.

الأحد 22/1/2023: الجبر، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الإنجليزية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 24/1/2023: الهندسة، والكمبيوتر.

الأربعاء 25/1/2023: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 26/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 أسوان

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 21/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 22/1/2023: الجبر، واللغة الأجنبية الثانية "مستوى رفيع".

الإثنين 23/1/2023: الدراسات، والكمبيوتر.

الثلاثاء 24/1/2023: الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: العلوم، واللغة الأجنبية الأولى "مستوى رفيع لمدارس اللغات فقط"، والتربية الرياضية "للمدارس الرياضية فقط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة

السبت 21/1/2023: اللغة العربية.

الأحد 22/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: العلوم، والكمبيوتر.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الهندسة.

الخميس 26/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية

السبت 21/1/2023: اللغة العربية.

الأحد 22/1/2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: العلوم.

الثلاثاء 24/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الهندسة.

الخميس 26/1/2023: الجبر، والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنيا

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مواد المدارس الرياضية، والمستوى الرفيع لغة إنجليزية، ومستوى رفيع لغة فرنسية، ومستوى رفيع لغة ألمانية لمدارس اللغات والرياضية.

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية.

السبت 21/1/2023: الهندسة، والتربية الدينية.

الأحد 22/1/2023: اللغة الأجنبية، والكمبيوتر.

الإثنين 23/1/2023: الجبر، والتربية الفنية.

الثلاثاء 24/1/2023: الدراسات.

الأربعاء 25/1/2023: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسيوط

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 21/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر.

الأحد 22/1/2023: الهندسة، والتربية الفنية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر.

الأربعاء 24/1/2023: امتحان العلوم، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة قنا

السبت 21/1/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 22/1/2023: الهندسة، والكمبيوتر، ولغة أجنبية ثانية.

الإثنين 23/1/2023: العلوم، والتربية الفنية.

الثلاثاء 24/1/2023: الجبر، واللغة الأجنبية.

الخميس 26/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الأولى "مستوى رفيع".

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة كفر الشيخ

السبت 21/1/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 22/1/ 2023: العلوم، والجبر.

الإثنين 23/1/2023: الهندسة، والحاسب الآلي.

الثلاثاء 24/1/2023: اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الأربعاء 25/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الفيوم

الثلاثاء 17/1/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 18/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

السبت 21/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والكمبيوتر.

الأحد 22/1/2023: العلوم واللغة الأجنبية الثانية "بمدارس اللغات"، والتربية الرياضية" بالمدارس الرياضية فقط.

الإثنين 23/1/2023: الهندسة.

الثلاثاء 24/1/ 2023: الجبر.

امتحان الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة بني سويف

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية، والكمبيوتر.

السبت 21/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأحد 22/1/2023: الهندسة وحساب المثلثات، والتربية الدينية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24/1/2023: العلوم.

الأربعاء 25/1/2023: الجبر والإحصاء، والتربية الرياضية "للمدارس الرياضية فقط".

امتحان الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط

الثلاثاء 17/1/2023: اللغة العربية.

الأربعاء 18/1/2023: اللغة الإنجليزية، والكمبيوتر.

السبت 21/1/2023: الهندسة، والتربية الفنية.

الأحد 22/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 23/1/2023: الجبر، والتربية الدينية.

الثلاثاء 24/1/2023: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 18/1/2023: اللغة العربية.

السبت 21/1/2023: التربية الدينية، والهندسة.

الأحد 22/1/2023: الجبر، والكمبيوتر.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 25/1/2023: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة بورسعيد

الأربعاء 18/1/2023: العلوم، والكمبيوتر.

السبت 21/1/2023: الجبر، والتربية الدينية.

الأحد 22/1/2023: الهندسة، والتربية الفنية.

الإثنين 23/1/2023: اللغة الإنجليزية، والتربية الرياضية «المدارس الرياضية فقط».

الثلاثاء 24/1/2023: اللغة العربية.

الأربعاء 25/1/2023: الدراسات الاجتماعية.