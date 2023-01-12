6 مشاهد تلخص جريمة إنهاء حياة نجم «أرب أيدل» على «عربة كبدة» بالسلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن لمدة 15 سنة على المتهمين بقتل الشاب أمجد سامي نجم برنامج المسابقات الفني الشهير «أرب أيدل»، في موقف مدينة السلام بسبب الخلاف على عربة كبدة مع شابين منافسين له في النشاط ذاته.

وترصد «الوطن» تفاصيل قتل نجم «أرب أيدل»، منذ أن لفظ أنفاسه الأخيرة حتى صدور الحكم القضائي بحق المتهمين في مشاهد عدة كالتالي:

المشهد الأول

في الشهور الأولى من عام 2021 تمكن الشاب أمجد سامي من اجتياز الخطوات الأولية للانضمام إلى برنامج أرب أيدل الشهير لاختيار المواهب الغنائية وأصحاب الأصوات المتميزة.

المشهد الثاني

تبدد حلم الشاب أمجد سامي في المشاركة ببرنامج أرب ايدل بسبب ظروف مادية صعبة حرمته من السفر إلى بيروت والمشاركة في البرنامج وبذلك تسرب حلم الشاب ومشروعه الغنائي واتجه لمواصلة العمل بيديه على مشروع صغير عبارة عن عربة كبدة.

المشهد الثالث

حقق الشاب أمجد سامي شهرة واسعة بين زبائنه على عربة الكبدة في موقف مدينة السلام فكان محبوبًا ويقدم الوجبات لهم بشكل مرضي في كل شيء سواء كانت من حيث النظافة أو الأسعار حتى حدثت مشاحنات بينه وبين منافسيه على عربة كبدة قريبة منه.

المشهد الرابع

كان منافس الشاب أمجد سامي يفتعل معه المشكلات، ويعتدي على الشباب المعاونين له على عربة الكبدة وفي يوم 8 يونيو من عام 2021 تلقى الشاب طعنة في رقبته من شاب يدعى "فارس" صاحب عربة كبدة أخرى بسبب جردل مياه حاول المتهم أن يأخذه عنوة من على عربة أمجد سامي.

المشهد الخامس

ألقت المباحث القبض على المتهم الرئيسي وشريكه في جريمة قتل نجم أرب ايدل أمجد سامي وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة، وتبين أن الجريمة حدثت إثر مشاجرة جمعت الطرفين داخل موقف السلام يوم الجريمة انتهت بقتل المجني عليه بطعنة غائرة في رقبته.

المشهد السادس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها خلال الإسبوع الجاري بحبس المتهمين بقتل نجم أرب ايدل أمجد سامي بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما بتهمة القتل خلال مشاجرة جمعت المتهمين والمجني عليه لوجود نزاع بينمهما على أمر ما.