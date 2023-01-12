تساقط الأمطار على شمال سيناء وانخفاض الحرارة 4 درجات

تتعرض محافظة شمال سيناء لموجة برد قارس صباح اليوم الخميس، يتزامن هذا مع تكاثر الغيوم بسماء المنطقة وهبوب رياح باردة على جميع الأنحاء وتساقط خفيف للأمطار فجر اليوم، مع اختفاء تام لشمس النهار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وارتفاع ألسنة أمواج البحر، التي وصلت إلى منطقة الكورنيش والشاليهات بساحل مدينة العريش.

انخفاض درجات الحرارة 4 درجات مئوية

أعلن المركز المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم أن درجات الحرارة انخفظت بشكل كبير عنها أمس، حيث سجلت اليوم 16 درجة مئوية، أقل من أمس بواقع 4 درجات، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، وخروج الشمس على فترات قليلة غير مؤثرة

فيما قام مجلس مدينة العريش بمواصلة تنظيف شوارع المدينة، وتسليك بيارات الصرف الصحي، تحسبا لاستمرار تساقط أمطار، والعمل على منع أهالي جسر الوادي بوسط المدينة من رمي أكياس القمامة والقاذورات في مجرى السيل

تحذير من رمي القاذورات بمجرى الوادي

وكان مجلس المدينة قد أزال في وقت سابق الزراعات الخفيفة الموجودة بمجرى الوادي، وحذر صغار المزارعين من إعادة استغلال المنطقة للزراعة، موضحا أن هذا قد يعيق جري الوادي، في حال قدوم سيل من مناطق وجبال وسط سيناء