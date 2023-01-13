رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حالات سحب اللوحات المعدنية من السيارة.. احذر تغيير البيانات

كتب:

محمد أباظة
05:55 ص | الجمعة 13 يناير 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

يعمل قانون المرور الجديد على وضع ضوابط وقوانين تنظم حركة سير المركبات؛ لضمان الحفاظ على سلامة الركاب والمواطنين، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات التي لا يجوز التعدي عليها حفاظا على الجميع، وهو ما أوضحه القانون في عدد من النقاط.

وحدد قانون المرور بعض التجاوزات التي تنتج عنها سحب اللوحات المعدنية، بحسب ما أوضحته الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والتي جاءت كالآتي:

حالات يتم فيها سحب اللوحات المعدنية

​- لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها.

- لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها.

- لا يجوز إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة.

- يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط.

- تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضي ثلاث أشهر على إلغاء الترخيص. 

وجاءت هذه الحالات التي يتم سحب اللوحات المعدنية فيها، حفاظا من قانون المرور الجديد على حقوق السائقين والمارة، ويضمن ذلك بعقوبات تصل إلى الحبس حال مخالفة عدد من البنود، والتي جاءت لتنظم حركة المرور، وتحفظ سلامة الجميع.

اقرأ المزيد:

جامعة سوهاج تعلن توفير سيارات إضافية لنقل الطلاب بالتعاون مع «المرور»

«المرور»: ضبط 57 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

«المرور» تطالب السائقين بالحذر أثناء الشبورة الكثيفة: «ماتقفش على الطريق»

عقوبة التحايل على «الرادار» في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.