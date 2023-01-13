حالات سحب اللوحات المعدنية من السيارة.. احذر تغيير البيانات

يعمل قانون المرور الجديد على وضع ضوابط وقوانين تنظم حركة سير المركبات؛ لضمان الحفاظ على سلامة الركاب والمواطنين، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات التي لا يجوز التعدي عليها حفاظا على الجميع، وهو ما أوضحه القانون في عدد من النقاط.

وحدد قانون المرور بعض التجاوزات التي تنتج عنها سحب اللوحات المعدنية، بحسب ما أوضحته الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والتي جاءت كالآتي:

حالات يتم فيها سحب اللوحات المعدنية

​- لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها.

- لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها.

- لا يجوز إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة.

- يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط.

- تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضي ثلاث أشهر على إلغاء الترخيص.

وجاءت هذه الحالات التي يتم سحب اللوحات المعدنية فيها، حفاظا من قانون المرور الجديد على حقوق السائقين والمارة، ويضمن ذلك بعقوبات تصل إلى الحبس حال مخالفة عدد من البنود، والتي جاءت لتنظم حركة المرور، وتحفظ سلامة الجميع.