بعد عرضهما في مهرجان القاهرة.. «جنيات إينشيرن» و«آل فابلمان» في الترشيحات الأمريكية 

بعد ختام فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر الماضي، فإن الأفلام التي شاركت في برامجه المختلفة تمكنت من الحصول على العديد من الترشيحات في عدد من حفلات توزيع الجوائز التي تتم في بداية العام.

ترشيحات جوائز نقابة الممثلين الأمريكية

وأعلنت أمس ترشيحات جوائز نقابة الممثلين الأمريكية وحصد فيلما The Banshees of Inisherin أو «جنيات إينشيرين»، وفيلم The Fabelmans أو «آل فابلمان» على عدد من الترشيحات.

ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، بينما يتنافس النجم كولين فاريل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في «جنيات إينشيرين» وينافس من نفس الفيلم كل من الممثل بريندان جليسون وباري كيوجان علي جائزة أفضل ممثل مساعد، بينما تتنافس الممثلة كيري كوندون علي جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 44 ضمن برنامج «القسم الرسمي خارج المسابقة».

فيلم The Fabelmans

أما فيلم The Fabelmans والذي كان فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فقد رشح بول دانو للحصول على جائزة أفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى منافسته على جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، وكان الفيلم قد حصل على جائزتين في حفل الجولدن جلوب وهما جائزة أفضل فيلم درامي، كما حصل المخرج ستيفن سبيلبرج علي جائزة أفضل مخرج، بينما رشح الفيلم لعدة جوائز منها أفضل موسيقي تصويرية للموسيقار جون ويليامز، وأفضل ممثلة لميشيل ويليامز وأفضل سيناريو لتوني كوشنر وستيفن سبيلبيرج.

كما حصل فيلم «جنيات إينشيرين» على 3 جوائز في الجولدن جلوب وهي جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، كما حصل على جائزة أفضل ممثل موسيقي أو كوميدي النجم كولين فاريل وذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب مارتن ماكدوناه، بينما رشح الفيلم للعديد من الجوائز في الجولدن جلوب منها جائزة أفضل ممثل مساعد والتي تنافس عليها من الفيلم كل من بريندن جليسون وباري كيوجان، بينما رشحت كأفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون، والموسيقار لجائزة كارتر برويل لأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل مخرج لـ مارتن ماكدوناه.

فيلم The Son

ومن الأفلام التي قدمها مهرجان القاهرة في دورته الـ 44 وتنافست علي جوائز الجولدن جلوب فيلم The Son أو «الابن» والذي عرض بالمهرجان ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة ورشح عنه النجم هيو جاكمان لجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره، بينما رشح لجائزة أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي النجم ريف فاينس عن فيلم The Menu «قائمة الطعام» والذي عرض ضمن برنامج عروض منتصف الليل، وأيضا رشحت النجمة أنيا تيلور جوي لجائزة أفضل ممثلة لفيلم كوميدي أو موسيقي عن نفس الفيلم.

وأعرب الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادته بأن الأفلام التي عرضت في مختلف البرامج بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية ضمن موسم الجوائز والذي يطلق عليه Road to Oscar وأن تحصد عدد من تلك الأفلام عددا من الجوائز أو الترشيحات على المستوى العالمي، معلنا فخره باختيارات فريق عمل مهرجان القاهرة والتي جعلت الجمهور المصري يشاهد تلك الأفلام المميزة.