السجن 10 سنوات لشاب لاتهامه بالشروع في قتل زوجة والده بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الخميس، معاقبة «حمدي أحمد.ع.ف»، 22 سنة، بالسجن 10 سنوات، لإدانته بالشروع في قتل زوجة والده «حسنية شعبان.ح.م»، 42 سنة، ربة منزل، بعدما سدد لها عدة طعنات، على سلم منزلها بالفيوم الجديدة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس محكمة الجنايات بالفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبدالتواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، ووكيل نيابة أحمد عبد الناصر، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهم حاول قتل زوجة أبيه

تعود تفاصيل الواقعة التي تحمل رقم 36 لسنة 2022م جنح قسم الفيوم الجديدة، إلى 13 فبراير الماضي، حينما قرر المتهم إنهاء حياة زوجة أبيه، ثم أحضر سكين، وانتظرها أمام منزلها، وبمجرد عودتها من الخارج لمنزلها، هاجمها وسدد لها عدة طعنات، فسقطت غارقة في دمائها، وفقدت وعيها فتركها وفر هاربًا اعتقادًا منه بأنها ماتت.

أنقذها الأهالي ونقلوها للمستشفى

وعلى الفور اتصل الأهالي بالإسعاف، وجرى نقلها للمستشفى، ومداركتها بالعلاج اللازم، حيث أوضحت أنّ المتهم حاول قتلها انتقامًا منها لوجود خلافات أسرية بينهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وضبط المتهم بالشروع في قتل زوجة أبيه، وعرضه على النيابة التي حققت معه.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وعقب الانتهاء من التحقيق معه، جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم اليوم.