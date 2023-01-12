قناة الحياة تجري لقاء مع المستفيدين بالمدرسة الزراعية ضمن مبادرة ازرع

قال الحاج حسين، أحد المستفيدين بالمدرسة الزراعية التابعة لمبادرة ازرع، إنه يمتلك فدان أرض زراعية مزروعة بالقمح، واستفاد بالمدارس الحقلية لزيادة الإنتاج الزراعي.

المدارس الحقلية توفر مسؤولين لتعليم كيفية الزراعة

وأضاف «حسين»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المدارس الحقلية توفر مسؤولين لتعليمهم كيفية الزراعة، متابعا: «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يتركنا في أي لحظة، ويدعمنا دائما، وأحضر كل الحصص بالمدارس الحقلية».

من جانبه قال الحاج ممدوح، أحد المستفيدين بالمدرسة الزراعية التابعة لمبادرة ازرع، إنه يمتلك فدانا ونصف من القمح، موجها الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير المدارس الحقلية، حيث عرف من خلالها كيفية الري بشكل صحيح وموفر.

وأشار إلى أن المدارس الحقلية وفرت لها التقاوي، والتي تكون إنتاجيتها 22 أردبا، وسعرها معقول، متابعا: «المدرسة الحقلية عرفتنا عن الري، وأي معلومة بنحتاجها مش بيتأخروا للرد عليها ليا ولغيري، مش بيتأخروا علينا بأي معلومة».

وتابع: «بتمنى نكتر ندوات المدارس الحقلية على مستوى الجمهورية لتعريف المزارع بكيفية زراعة الأرض لزيادة الإنتاج».