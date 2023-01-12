مستفيدات بالتمكين الاقتصادي بمبادرة ازرع لقناة الحياة: «حسينا بفرق جامد»

قالت «شيماء»، إحدى المستفيدات بالتمكين الاقتصادي ضمن مبادرة «ازرع»، إنها تمتلك فدان ونصف من الأرض الزراعية، تزرعها بطاطس وقمح، لافتة إلى أنها تحضر المدارس الزراعية منذ فترة، وتعرفت من خلالها بطريقة زرع القمح والسماد، «حسيت بفرق جامد».

شيماء: المبادرة توفر شيكارة التقاوي

وأضافت «شيماء»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، «عملنا مصاطب لزراعة القمح، ووفرت معايا، وكنا بنهدر كتير، دلوقتي المصاطب بتظبط الأرض بحيث المياه بتمشي متوازنة مفيش، وشيكارة التقاوي بنجيبها برة بـ500 جنيه، لكن المبادرة توفرها بـ170 جنيه».

وقالت «سحر»، إنها تمتلك فدان من الأرض الزراعية وتزرعه قمح، وأحيانا فول الصويا والبطاطس والبنجر على مدار العام، لافتة إلى أنها حضرت 4 حصص في المدرسة الزراعية بكيفية زراعة القمح.

سحر: زرعنا القمح على مصاطب

وتابعت: «عملنا مصاطب وزرعنا عليها، ووفرت في الجهد والري، ولما سمعت عن الحصص في الأول كنت متحمسة، وبقينا متحمسين للفلاحة، والخير اللي بيبقى في الأرض».