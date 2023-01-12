ضبط مواد غذائية غير صالحة في مول شهير بالقاهرة

شكلت المهندسة حنان السيد سكرتير عام حي البساتين، لجنة للمرور على المحلات والأسواق بنطاق الحي، ومرت على مول شهير بالمعادي، اسفرت عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأغذية مجهولة المصدر، وتم أخذ عينات لفحصها بمعرفه إدارة الطب البيطري، وجار المتابعة.

حملات على الأسواق

وفي سياق متصل تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأحياء ومنها حي حلوان، بعمل حملة مشتركة على الأسواق، تهدف إلى مكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، من خلال التنسيق مع لجنة حماية المستهلك، والمشكلة من الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين بالحي، وإدارة المتابعة الميدانية، وإدارة شئون البيئة بالحي بالمرور والتفتيش على الأسواق لضبط المخالفات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما جرى تكثيف الحملات، للمرور على عدد من المحلات التجارية وعربات البيع، وتم فحص منتجات اللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحيتها، والتأكد من أختام اللحوم، وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والاطلاع على فواتير بيع وذبح اللحوم المعروضة داخل المحلات وفحصها، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط مخالفات وإعدام غير الصالح للاستهلاك الآدمي أمام اللجنة المشكلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.