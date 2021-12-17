ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، حملات تموينية مكبرة في مختلف أرجاء المحافظة ومراكزها.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق، والمرور على محال وأماكن بيع اللحوم المجمدة والمصنعة والأكلات السريعة والتأكد من جودة المعروض، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من تاريخ صلاحيتها حفاظاً على حياة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر

تمكنت حملة مكبرة من إدارة تموين أبشواي بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي بقرية العجميين، كما حررت الحملة عدداً من المحاضر لعدد من مطاعم المشويات، لعدم الإعلان وعدم وجود شهادات صحية، وجرى إخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

ضبط 180 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

في سياق متصل، تمكنت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري، من ضبط 180 كيلو جرام لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومذبوحة خارج المجزر الحكومي بناحية البارودية، والصيفية، وحي الجامعة، وجرى تحرير محضر جنح قسم أول وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

ضبط 91 كيلو دوان فاسدة

شنت إدارة تموين بندر الفيوم ثاني، حملة تموينية مكبرة، تمكنت من ضبط 91 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم بناحية السلخانة كما تم ضبط 43 كيلو جرام دواجن مذبوحة خارج المجزر الآلي بمعمل بناحية باغوص، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ضبط كبدة وسجق وبانيه فاسدين

تمكنت الرقابة التجارية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط كميات من الكبدة المجمدة القطع، والسجق الشرقي، وقطع البانية المتبل، غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محلين لبيع الكريب، والبيتزا بناحية المسلة ودلة، كما تم تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود الشهادات الصحية في عدد من محلات بيع اللحوم المجمدة والدواجن والأكلات السريعة.

ضبط 50 كيلو كبدة فاسدة بطامية

كما تمكنت إدارة تموين طامية من ضبط 50 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقاً لتقرير الطب البيطري في أحد محلات السوبر ماركت، كما تم ضبط 32 كجم عجوه بأحد المخابز الأفرنجي ليس عليها تاريخ إنتاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة.