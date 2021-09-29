ضبط 1582 قضية تموينية متنوعة.. بينها أطنان من اللحوم الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 6,3 طن «لحوم مستوردة – دهون حيوانية – مفروم لحوم»، و1,82 طن «كبدة مُجمدة – مقطعات لحوم» بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحافظة القليوبية.

7,5 طن «مخللات» مجهولة المصدر

وفي محافظتي البحيرة والجيزة، تم ضبط 7,5 طن «مخللات» معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط 5,45 طن «زيت زيتون» مغشوش ومقلد لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة «منتج نهائي» و2 طن زيوت ومكسبات طعم و52800 عبوة فارغة وإستيكر لذات العلامة التجارية الوهمية بمحافظة الجيزة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط 5,200 طن خضروات مُجمدة مجهولة المصدر

وجرى ضبط 5,200 طن «خضروات مُجمدة» مجهولة المصدر، بالغربية، كما تم ضبط 2,500 طن «سكر تموينى مُدعم» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله، للاتجار به في السوق السوداء قدرت بنحو 21250 جنيهًا، بالدقهلية؛ كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة – لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه 34600 لتر مواد بترولية «سولار – بنزين» لبيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بنحو 239175 جنيهًا.

كما تم ضبط 86750 قطعة مستلزمات طبية متنوعة داخل مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، و6,500 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات بدون مستندات بمخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالمنوفية، كما جرى ضبط 4 أطنان «أعلاف حيوانية» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني.