أسعار الفضة اليوم في مصر.. وعيار 925 يسجل 21.03 جنيه

شهدت أسعار الفضة اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا لمختلف الأعيرة، فيما انتعشت تجارة الفضة خلال الآونة الأخيرة، بسبب إتجاه الكثيرين من الشباب والفتيات إليها للاعتماد عليها كشبكة بدلًا من شراء الذهب، بهدف توفير شبكة جيدة الشكل وفي نفس الوقت رخيصة الثمن حيث لا يتجاوز سعرها 2000 جنيه.

تستعرض «الوطن»، أسعار الفضة اليوم في مصر، حيث بلغ سعر أونصة الفضة 23.91 دولارًا بحسب ما ذكره موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة.

أسعار الفضة اليوم

وجاء سعر جرام الفضة اليوم في مصر 2022، كالتالي:

سعر أونصة الفضة: سجل 707.691 جنيه، بينما سجل سعر أونصة الفضة بالدولار 23.910 دولار

سعر جرام الفضة عيار 999 الفضة النقية: سجل 22.71 جنيه بينما سجل سعر جرام الفضة بالدولار نحو 0.77 دولار

سعر جرام الفضة عيار 958 الفضة البريطانية: سجلت 21.78 جنيه، بينما سجلت 0.74 دولار

سعر جرام الفضة عيار 925 الفضة الاسترليني: سجل 21.03 جنيه بينما سجل سعر الجرام بالدولار نحو 0.69 دولار

سعر جرام الفضة عيار 900 فضة العملات: سجلت 20.46 جنيه، بينما سجلت بالدولار 0.61 دولار

سعر جرام الفضة عيار 800 فضة المجوهرات: سجلت 18.18 جنيه بينما سجلت بالدولار 0.61 دولار

سعر الفضة عيار 880: سجلت 20 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الفضة بالدولار 0.68 دولار

أسعار سبائك الفضة عيار 999 شراء جديد

سجل سعر جرام الفضة في السبيكة 30.26 جنيه، بينما سجلت بالدولار 1.02 دولار

سعر أونصة الفضة 934.152 جنيه، بينما سجلت بالدولار 31.561 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: سجلت 1496 جنيهًا بينما سجلت بالدولار 50.54 دولار

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرامًا: سجلت 2980.62 جنيه، بينما سجلت بالدولار 100.70 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرامًا سجلت 5688.21 جنيه، بينما سجلت بالدولار 192.18 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: سجلت 6996.50 جنيه، بينما سجلت بالدولار 236.38 دولار

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرامًا، سجلت 13856.48 جنيه بينما سجلت بالدولار 468.15 دولار

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 1 كيلو سجلت 27 ألفًا و383 جنيه و40 قرشًا بينما سجلت بالدولار نحو 922.47 دولار.

أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سعر جرام الفضة في السبيكة 22.58 جنيه بينما سجلت بالدولار 0.76 دولار

سعر أونصة الفضة 702.167 جنيه بينما سجلت بالدولار 23.723 دولار.

سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا سجلت 1128.76 جنيه بينما سجلت بالدولار 38.14 دولار

سعر سبيكة الفضة 100 جرام سجلت 2257.52 جنيه بينما سجلت بالدولار 76.27 دولار

سعر سبيكة الفضة وزن 200 جرامًا سجلت 4515.05 جنيه بينما سجلت بالدولار 152.55 دولار.

سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرامًا سجلت 5643.81 جنيه بينما سجلت بالدولار 190.68 دولار

سعر سبيكة الفضة وزن 500 جرامًا سجلت 11287.62 جنيه بينما سجلت بالدولار 381.36 دولار

سعر سبيكة الفضة كيلو سجلت 22 ألفًا و575 جنيهًا و25 قرشًا بينما سجلت بالدولار نحو 762.73 دولار