أسعار الفضة اليوم.. عيار 925 يسجل 19.27 في بداية التعاملات الصباحية

اتجه العديد من الشباب لشراء شبكة فضية لتصبح بديلًا للذهب بعد تغير أسعاره، وبقصد التوفير وتيسير الزواج وفقًا للمبادرات التي انطلقت في جميع المحافظات، وهو ما جعل أسعار الفضة اليوم وكل يوم مقصدًا لهم لتحديد قيمة الشبكة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفضة اليوم في مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، بينها عيار 925 الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين إذ سجل 19.27 جنيه وفقًا لـ «جولد برايس» الموقع المتخصص في أسعار الفضة.

أسعار الفضة اليوم بالدولار والجنيه

وسجل سعر أونصة الفضة اليوم 648.716 جنيه، بينما سجلت أسعار الفضة بالدولار 23.890 دولار.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 «الفضة النقية»، 20.82 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 0.77 دولار.

أسعار الفضة البريطانية اليوم «عيار 958»: سجل 19.96 جنيهًا، فيما سجل سعر الفضة بالدولار نحو 0.74 دولار.

أسعار الفضة الاسترليني اليوم «عيار 925» سجل 19.27 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 0.71 دولار.

أسعار الفضة اليوم عيار 900 «فضة العملات»: سجل 18.75 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 0.69 دولار.

أسعار الفضة اليوم عيار 800 «فضة المجوهرات»: سجل 16.67 جنيهًا بينما سجل بالدولار 0.61 دولار.

أسعار الفضة اليوم عيار 880: سجل 18.34 جنيهًا، بينما سجل بالدولار نحو 0.68 دولار.

سعر سبيكة الفضة عيار 999 شراء جديد

سجل سعر جرام الفضة اليوم في مصر نحو 27.74 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 1.02 دولار.

سجل سعر أونصة الفضة 856.305 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 31.535 دولار.

سجل سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: 1371.33 جنيهًا بينما بالدولار 50.50 دولار.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرامًا: 2732.24 جنيهًا فيما سجلت بالدولار 100.62 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرامًا: سجلت 5214.19 جنيهًا بينما بالدولار سجلت نحو 192.02 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: سجلت 6413.45 جنيهًا، فيما سجلت بالدولار نحو 236.19 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرامًا: سجلت 12701.77 جنيهًا، فيما سجلت بالدولار نحو 467.76 دولار.

سعر كيلو الفضة اليوم «سبيكة»: سجلت 25028.12 جنيهًا بينما سجلت بالدولار 921.70 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم عيار 999 إعادة بيع

سعر جرام الفضة اليوم سجل 20.69 جنيهًا، بينما سجل بالدولار نحو 0.76 دولار.

سعر أونصة الفضة اليوم سجل 643.649 جنيهًا بالدولار نحو 23.703 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا سجلت 1034.69 جنيهًا، بينما سجلت بالدولار 38.10 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرامًا سجلت 2069.38 جنيهًا فيما سجلت بالدولار 76.21 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرام سجلت 4138.77 جنيه بينما سجلت بالدولار 152.42 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا سجلت 5173.46 جنيهًا فيما سجلت بالدولار 190.52 دولار.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرام سجلت 10.346.92 جنيه بينما سجلت بالدولار 381.04 دولار.

سعر كيلو الفضة اليوم «سبيكة» سجل 20693.84 جنيه، فيما سجل بالدولار 762.08 دولار.