أبرزها شهادة الـ25%.. أهم قرارات البنوك في أول 10 أيام من 2023

شهد القطاع المصرفي نشاط مع بداية العام الجديد 2023، حيث أصدر البنك المركزي المصري وبعض البنوك المصرية، قرارات تهم المواطن المصري، وتساهم في دعم الاقتصاد المصري والسيطرة على التضخم.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور أبرز القرارات التي صدرت عن البنك المركزي والبنوك المصرية في أول 10 أيام من العام الجديد 2023.

طرح شهادات ادخار بعائد 25%

من أهم القرارت التي تم اتخاذها من البنوك خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2023، طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار بعائد 25% يصرف سنويًا و22.5% عائد يصرف شهريًا.

وأعلنت البنوك أنّ حصيلة بيع شهادات الـ25% عائد سنوي والـ22.5% عائد شهري تجاوزت 100 مليار جنيه منذ طرحها، وتستمر في زيادة يومية نظراً للإقبال الكبير على شرائها.

إلغاء البنك المركزي الاعتمادات المستندية

وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل فيما يخص العمليات الاستيرادية. وجاء قرار البنك المركزي المصري، لحل أزمة تراكم البضائع في المواني.

رفع الفائدة على القروض الشخصية في البنك الأهلي 3%

من بين القرارات، قرار البنك الأهلي برفع سعر الفائدة 3% على القروض الشخصية والسيارات، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% في آخر اجتماع له في 22 ديسمبر الماضي.

رفع البنك المركزي الفائدة على أذون الخزانة 20.9% أجل 9 أشهر

قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل أذون الخزانة بالجنيه المصري إلى 21%.