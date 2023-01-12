بعد أسبوع من الطرح.. متى ينتهي موعد شراء شهادة الـ25% في البنوك؟

مع مرور أسبوع على قيام البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بطرح شهادتي الـ25% والـ22.5%، وانضمام بنوك أخرى بالقطاع الخاص مثل البنك التجاري الدولي وبنك الأهلي قطر الوطني، تتجه التساؤلات نحو آخر موعد لطرح الشهادات في البنوك، خاصة مع ارتفاع الإقبال على الشراء من قبل المواطنين.

طرح الشهادات لمدة 3 أسابيع

وبينما رجح محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أنّ يتراوح طرح الشهادات بين أسبوع إلى ثلاث أسابيع، وأيَّده في ذلك خبراء مصرفيون، منهم ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق وسهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابقة، متوقعين ألا يتجاوز الطرح هذه المدة، فإن من المتوقع وفق هذه الحسابات أن يبتقى 15 يوما على انتهاء طرح الشهادات.

عائد سنوي25%

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر، كانا قد طرحا الأربعاء الماضي، شهادتين ذات عائد مرتفع الأولى بعائد 22.5% لمدة سنة وبدورية صرف شهري للعائد، والثانية ذات عائد سنوي 25%، وتجاوزت حصيلة البنكين خلال أول أسابيع الطرح أكثر من 160 مليار جنيه، قبل إعلان كل من البنك التجاري الدولي وبنك قطر الأهلي الوطني، طرح شهادة 20% لمدة عام ونصف، بدورية صرف شهري للعائد، و22.5% لمدة عام ونصف أيضاً تصرف نهاية مدة الشهادة.

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، أعلن تحريك سعري الإقراض والإيداع في اجتماعه الأخير ديسمبر الماضي، 300 نقطة أساس، لـ16.25% و17.25% على الترتيب ذاته.