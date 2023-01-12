ندى عماد الخولي تبهر بتمثيلها لجنة تحكيم «الدوم»: مستقبل مشرق

أشادت لجنة التحكيم في برنامج «الدوم»، المذاع على قناة «DMC» المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الغناء ومدرب الصوت، والإعلامى شادى شاش، وأحمد مبارك، أستاذ التمثيل، بالمتسابقة ندى عماد الخولي من محافظة بورسعيد، ووجه مبارك تحية لها، مؤكدا أنها تملك موهبة كبيرة ومستقبل مشرق.

برنامج «الدوم» الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على «dmc»، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر فى مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب فى جميع الفنون.