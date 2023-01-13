باحثة أمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: حالة واحدة تؤدي لعزل بايدن

علقت الدكتورة مرح البقاعي الباحثة الأمريكية ورئيس تحرير موقع البيت الأبيض بالعربي، على مطالبات الجمهوريين بعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب أزمة الوثائق السرية المسربة.

ستكون نقطة فاصلة في التحقيقات

وأوضحت «البقاعي» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك نقطة مهمة، وهي هل تم اخفاء اكتشاف هذه الوثائق السرية من أجل تمرير الانتخابات النصفية حتى لا تحدث بلبلة عند الانتخابات النصفية؟ مؤكدة أن هذه النقطة جوهرية جدًا وستغير مسار التحقيقات.

الديموقراطيين لديهم ازوادجية في الموضوع ويريدوا تسريع التحقيقات

وأشارت إلى أن عزل الرئيس يتم بعد سلسلة من التحقيقات والخطوات التي سيقوم بها الكونجرس موضحة أن الديموقراطيين لديهم ازوادجية في الموضوع ويريدوا تسريع التحقيقات، لافتة إلى أن الأسواء من ذلك هو تصريحات الرئيس جو بايدن بأنه لا يعرف شيئا عن هذه الوثائق، متسائلة عن معقولية عدم معرفته بوثائق سرية ان لم يكن يعرف بها هو.