«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الممطرة على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

السحب الممطرة تتكاثر على مناطق من شمال الوجه البحري

وكشفت «الهيئة» عبر تحديث لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السحب الممطرة تتكاثر على مناطق من شمال الوجه البحري تحديدًا محافظات البحيرة وكفر الشيخ.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشده قد تكون غزيرة ورعديه احيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس اليوم معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تبقى الاجواء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 19 درجة بينما تصل الصغرى لـ12 درجة بينما تبلغ في كاترين 15 درجة عظمى والصغرى درجة واحدة فقط حيث تعتبر أبرد مكان في مصر.