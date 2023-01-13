الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس وخريطة الأمطار اليوم، حيث سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وبارد خلال ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تأثر البلاد بتكاثر السحب الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة تتراجع شدتها تدريجيا كلما توجهنا للداخل.

خريطة الأمطار اليوم

وعن خريطة الأمطار اليوم، قال خبراء الأرصاد، إن سقوط الأمطار سيستمر اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتتراوح شدة الأمطار بين متوسطة وخفيفة، في حين تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط موجة من الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة على مدن الجمهورية ما يلي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- رأس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11