«الأرصاد»: فرص لتساقط الأمطار على محافظات شمال الوجه البحري «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ السواحل الشمالية ومحافظة الإسكندرية تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوبا بكتل هوائية شمالية رطبة على البحر المتوسط، وبالتالي ستستمر فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية وفرص تساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزير والرعدي أحيانا على أغلب المحافظات الموجودة في السواحل الغربية وشمال الوجه البحري مرورا بمطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

فرص تساقط الأمطار

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ باقي قطاعات الجمهورية سيشهد تلاشيا لفرص سقوط الأمطار وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام وأعلى من المعدلات بنحو درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية سنشعر بها معتدلة ولطيفة تماما خاصة في المحافظات الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية للوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

أجواء مائلة للدفء نهارا

وأكدت أن الأجواء ستكون مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا وبخاصة أن سطوع أشعة الشمس سيجعلنا نشعر بالاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتكون الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.