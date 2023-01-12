أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 1840 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية في محال الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية، فيما شهدت المحال حالة من الركود في البيع والشراء، بينما ازدادت دعوات المواطنين لإلغاء الشبكة تمامًا والاكتفاء بـ «دبلة ومحبس»، تخفيفًا على الشباب، ومساندةً لهم، وتيسيرًا للزواج.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويوضح عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة منذ أمس، موضحًا أنّ سعر الذهب عيار 21 يسجل 1840 جنيهًا الآن دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

على جانب آخر، قال عبد الرحمن محمد تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم في مصر جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 2102.75 جنيه للبيع، بينما سجل 2080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1927.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1906.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1840 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1577.25 جنيه للبيع، فيما سجل 1560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار14 سجل 1226.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1213.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1051.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 سجل 788.5 جنيه للبيع، بينما سجل 780 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وأشار إلى أنّ سعر أونصة الذهب بالدولار سجلت 1899 دولارًا للبيع، بينما سجل 1897 دولارًا للشراء.

وأضاف أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 14720 جنيهًا للبيع، فيما سجل 14560 جنيهًا للشراء، دون دمغة أو ضريبة أو مصنعية.

زيادة مبادرات إلغاء الشبكة

على جانب آخر، ازدادت دعوات الأهالي والعائلات لإلغاء الشبكة تمامًا وليس تقليلها فقط، والاكتفاء بشراء «دبلة ومحبس»، مع حفظ حق العروس بكتابة قيمة الشبكة في القائمة، لتيسير الزواج والوقوف مع الشباب.