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عطل مفاجئ لسيارة يتسبب في كارثة مرورية بأحد أنفاق كاليفورنيا «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
10:58 ص | الجمعة 13 يناير 2023
صورة من مقطع الفيديو المنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

صورة من مقطع الفيديو المنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كيف تسببت سيارة من النوع «تسلا» بتوقفها التام في أحد الأنفاق إلى حدوث كارثة مرورية ووقوع حوادث خطيرة.

ويظهر في الفيديو الذي تصدر أكثر المقاطع انتشارًا، أن عطلًا ما طرأ على سيارة تسلا بينما كانت تعمل في وضعية القيادة الذاتية، حيث ضغطت على المكابح وتوقفت رويدا رويدا إلى أن توقفت بشكل كامل، وتدارك سائق السيارة الذي يسير خلفه الأمر واستطاع إيقاف سيارته بعد اصطدام بسيط، لكن السيارات الأخرى تفاجأت بتوقف حركة المرور وحدثت الكارثة.

وأثار المقطع تساؤلات كثيرة حول خطورة تقنية القيادة الذاتية، خصوصا في الشوارع الرئيسية والسريعة.

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