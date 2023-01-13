مستشفى دار الشفاء.. خدمات جديدة بعد التطوير للمشاركة في المبادرات الرئاسية

قال الدكتور أحمد الحداد، نائب مدير مستشفى دار الشفاء، إن المستشفى تم افتتاحه عام 1951 إذ كان تابعا للقطاع الخاص، قبل أن يتم تأميمه عام 1952.

وأضاف في تقرير لقناة «إكسترا نيوز»، في المستشفى، أن المستشفى يشهد عمليات تطوير كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ يتم ضم خدمات جديدة بشكل مستمر، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية المتعلقة بقطاع الصحة قدر المستطاع.

وتابع أن طاقة المستشفى الاستيعابية هي 120 سريرا داخليا، و15 عناية مركزة، و4 محاضن، كما يضم وحدات تخصصية مختلفة، وأردف، أن المستشفى يضم وحدة قسطرة تم تحديثها بالكامل مؤخرا، كما يتم تجهيز وحدة الأشعة التداخلية الآن بأحدث الأجهزة لتطويرها أيضا.

وشرح الدكتور أحمد الحجاج، أخصائي أمراض القلب والقسطرة التداخلية، مراحل تطوير مستشفى دار الشفاء، والأجهزة الجديدة التي تم إدخالها، لافتا إلى أن أعمال تطوير وحدة القسطرة بالمستشفى، بدأت قبل عامين، حيث تم إدخال جهاز قسطرة خلال في العام الماضي.

وأضاف، أنه تم افتتاح وحدة تحضير المريض ما بعد القسطرة، والتي تحتوي على عشرة أسرّة، وتقدم خدمات قسطرة القلب، والمخ، والقسطرة الطرفية للأوعية.

وتابع، أنه فيما يتعلق بقسطرة القلب، تعامل المستشفى مع 1500 حالة طبقا لبرنامج القضاء على قوائم الانتظار التابع لرئاسة الجمهورية، حيث يتم التعامل مع نحو من 60 إلى 70 حالة شهريا.