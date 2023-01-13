«الأرصاد»: اندفاع كتلة هواء باردة تتسبب في أجواء شتويه ليلا

أعلنت الأرصاد الجوية منذ قليل، اندفاع كتلة هواء باردة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على كافة المناطق الشمالية؛ لتسود أجواء شتويه باردة خاصة، خلال ساعات الليل.

أوضحت الأرصاد، أن اليوم تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية حتى نهاية اليوم، تكون متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا.

وأكد الخبراء، أنّ محافظات القاهره الكبرى الثلاثة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة الآن بها تسجل نحو 14 درجة مئوية.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن شرق الأسكندرية وسواحل شمال الدلتا وهي محافظات البحيرة، كفر الشيخ، تشهد استمرار تدفق السحب الممطرة عليهم، وأن شدة الأمطار تكون متوسطة قد تغزر أحيانا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السلوم وسيدي براني.

درجات الحرارة غدا السبت 14-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد المقبل 15-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.