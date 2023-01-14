في ذكرى ميلاده.. لماذا لقب الفنان محمد نجم نفسه بـ«أبو المسرح»؟

تمر اليوم السبت الموافق 14 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد نجم الذي توفى في شهر يونيو 2019، ولكن ظلت موهبتة الكبيرة فى الكوميديا قادرة على جعل أعماله عالقة دائما فى ذهن الجمهور ومحبيه.

وقدم الفنان محمد نجم خلال مشواره الفني الكثير من الأعمال الفنية ولكنه ظل متفردا بنجاحاته على خشبة المسرح حتى وصف نفسه بأنه «أبو المسرح» وعن هذا كشف السر من خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية .

محمد نجم يصف نفسه بأبو المسرح

وقال الفنان محمد نجم: «أنا اتعملت نجم من مسرحيات بس يعني لما تيجي تصنفى ممثلين المسرح تلاقيني أنا النجم الأول لأن مفيش حاجة ساعدتني لا أفلام ولا مسلسلات وأى أى حاجة مسرح بس فكون انك تحقق نجومية بالمسرح بس يبقي انت يا أخى ابو المسرح والفضل لله».

وأضاف أنه أيضا يعتبر بأن المسرح والده وأنه تعلم منه كل شئ منتظم وكل شئ له معنى والثواب والعقاب يكون فوري من الجمهور إما أن يتفاعل معك أن ينصرف عنك فى نفس اللحظة والمتفرج حكمه قاسي للغاية .

ولفت إلى أن كلمة «أبو المسرح تعني إني أتودكت فى المسرح».