في ذكرى ميلادها.. حكاية خلاف نيللي مع محمود ياسين بسبب فيلم

عُرفت بخفة ظلها وجمال روحها على الشاشة العربية ومواهبها المتعددة في التمثيل والاستعراض، ارتبط اسمها بقدوم شهر رمضان الكريم، كان الجمهور ينتظرها أمام الشاشة بابتسامة جميلة، بعد الإفطار، فإنها أسطورة الفوازير الرمضانية النجمة نيللي، تحتفل اليوم بذكرى ميلادها الـ74، فضلا عن مشاركتها العديدة في الأفلام السينمائية والدراما المصرية والمسرحيات.

خلاف محمود ياسين مع نيللي

قالت الفنانة الاستعراضية «نيللي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن فيلم «العذاب امرأة» تسبب بخلاف بينها وبين الفنان محمود ياسين.

نيللي: العذاب امرأة كان تحدي ليا

«أكتر فيلم قدمته وبحبه هو العذاب امرأة ودخلت الفيلم ده كتحدي، لدرجة أن الفنان محمود ياسين استغرب اختياري ده وخد موقف مني ومكنش بيكلمني طيلة وقت تصوير الفيلم، وفي الآخر اتصالحنا، وفيه أفلام كتير ندمت أني اشتركت فيها» حسب حديث النجمة «نيللي» خلال لقائها.

العمل في مجال الفوازير

وتابعت الفنانة الاستعراضية، أنها تعتبر فترة عملها في مجال الفوازير من أحلى أيام حياتها، حيث كانت خلال تصوير تلك الفوازير لا تستطيع النوم بشكل جيد دائما، قائلة «كنت بنام ربع ساعة بس في اليوم، وكانت فترة على قلبي أحلى من العسل».

وأشارت «نيللي» إلى أنها كانت تقوم بتصوير الفوازير قبل حلول شهر رمضان بـ6 أشهر، وكانت تنجح في الانتهاء من فوازيرها باليوم الأخير من شهر شعبان، «أنا طول السنة بتفرج على برامج حوارية، وفي رمضان بتفرج على مسلسلات» حسب حديثها.

السيرة الذاتية للفنانة الاستعراضية

ولدت نيللي آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمينية، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة «فيروز» وابنة خال الممثلة «لبلبة»، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، اشتهرت في مجال الفوازير برفقة النجمة شريهان.