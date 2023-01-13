الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة السبت.. شبورة ورطوبة وتراجع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 14 يناير، على مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، بأن تستمر الشبورة المائية في الظهور صباحاً مع انخفاض الحرارة ليلا لتصل إلى 11 درجة مئوية.

شبورة صباحاً وبرودة ليلاً في محافظات القناة

وتوقع بيان الأرصاد تعرض محافظات القناة لسقوط شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومحافظات القناة وشمال الصعيد ووسط يناء مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة.

قراءات الطقس في مدن القناة غدا السبت

سجلت أجهزة الرصد الداخلية بمحافظات القناة، قراءات الطقس غداً السبت 6 طوبة، لتسجل درجة الحرارة في السويس العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية، مع إمكانية سقوط أمطار بنسبة 10%، وسرعة الرياح تسجل 19 كم/ساعة.

وتسجل محافظة الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، وسجلت سرعة الرياح 24 كم/ساعة وجاءت نسبة الرطوبة لتسجل 55 %، وفرصة سقوط الأمطار بنسبة 10%.

أما بورسعيد، فتسجل العظمى 19 أما الصغرى 12 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 83 %، وسرعة الرياح 26 كم/ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 7%.