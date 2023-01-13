تراجع أسعار العديد من السلع مطلع 2023 على أساس شهري.. منها الفول واللوبيا

كشف مؤشر السلع الاستهلاكية الغذائية الصادر عن الغرفة التجارية بالشرقية، عن استقرار وتراجع أسعار العديد من السلع مطلع العام الجاري، وذلك على أساس شهري.

نزول 5 جنيهات في سعر الفول واللوبيا والفاصوليا

واستعرض التقرير أسعار الحبوب الغذائية، تراجع سعر الفول البلدي الذي يُباع الكيلو منه بسعر 30 جنيها، واللوبيا بمقدار 5 جنيهات للكيلو خلال شهر واحد ليهبط سعرها إلى 40 جنيها وكذلك بالنسبة للعدس والفاصوليا البيضاء المستوردة اللذان شهدا نفس النزول السعري، ويباع الكيلو منهما بـ40 جنيها بالسوق المحلية، كما ينخفض سعر كيلو الموز 3 جنيهات خلال أقل من شهر ليباع بسعر 12 جنيها للكيلو.

5 قروش سعر رغيف الخبز

وأشار إلى استقرار أسعار الخبز المُدعم والدقيق ليُباع الأول بسعر 5 قروش للرغيف، والثاني بسعر 850 جنيها للشيكارة وزن 50 كيلو، كذلك استقرت أسعار الأرز السائب الذي لا يزال يُباع بـ15 جنيها للكيلو وكذلك «الزبدة» البلدي والجبن الأبيض الخزين اللذان سجلا سعري 140 و100 جنيها للكيلو على الترتيب.

6 جنيهات لـ «الطماطم» و5 لـ «البصل»

ووفقاً للتقرير، لم تتغير أسعار علب السجائر كليوباترا وتُباع بسعر 24 جنيها «البوكس 20 سيجارة»، وسعر كيلو الطماطم للطهي استقر عند 6 جنيهات ونصف للكيلو، وكذلك كيلو البصل الذهبي مُستقر عند 5 جنيهات، والكوسة للطبخ بسعر 7 جنيهات للكيلو وبطاطس القلي تُباع بـ10 جنيهات للكيلو.

استقرار أسعار اللحوم الحمراء والبيض

استقرت أيضا «الفاصوليا الخضراء» والتي تُباع بسعر 12 جنيها للكيلو والفلفل البلدي يُباع بسعر 10 جنيهات للكيلو، وكذلك استقرت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض وأسماك البلطي، مع تحركات سعرية طفيفة بفارق يتراوح بين جنيهان فقط للسمك والدجاج.