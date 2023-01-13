الغرف السياحية: وقف إصدار تراخيص الفنادق قبل تركيب جهاز الإنذار المبكر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار، أكدت أنها لن تٌصدر أى ترخيص لفندق أو تجدده، إلا عقب استيفاء اشتراطات منظومة تأمين الفنادق وتركيب أجهزة الإنذار المبكر.

مهلة أخيرة للفنادق

وأضاف عاقل، خلال منشور مرسل إلى كل فنادق الجمهورية، أنه تم تحديد يوم 1 مارس المقبل، كآخر موعد لقيام المنشآت الفندقية بتركيب وتشغيل أجهزة الإنذار المبكر اللا سلكى، عن طريق إحكام منظومة تأمين المنشآت الفندقية، من خلال استخدام شبكة الترنك الرقمى «تترا»، لافتا إلى أن تلك الشبكة لا سلكية ومؤمنة، فضلا عن أنها متصلة بغرفة عمليات النجدة والحماية المدنية.

تقليل مدة طلب النجدة أبرز مزايا «تترا»

أوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن شبكة «تترا»، تعتمد على التواصل لا سلكيا بين غرفة العمليات والفنادق، والجهات الأمنية المعنية بالبلاغ، لسرعة وصول الإنذار بصورة مباشرة ودقيقة فى حالة الطوارئ، وسرعة الاستجابة والتعامل معه، بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة بين وقت تلقى البلاغ ووقت وصول القوة الأمنية للتعامل معه.

وأشار إلى أن السرعة التى ستكفلها تلك المنظومة، ستؤدى بشكل كبير إلى تقليص الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبالمنشآت الفندقية.