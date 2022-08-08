«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا للجنة الوقائية والطبية للتأكيد على الإجراءات الاحترازية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعًا لأعضاء اللجنة الوقائية والطبية، للتأكيد على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والتدبيرات الوقائية بمختلف قطاعات الشركة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

لقاح التهاب الكبد الوبائي

وتناول هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة أثناء الاجتماع ما تم من إعطاء العاملين بالصرف الصحي لقاح التهاب الكبد الوبائي «ب»، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط من خلال توفير لقاح التهاب الكبد الوبائي «ب»، بمقر العيادة الطبية الخاصة بالشركة بمركز الخدمات وما تم من الكشف على العاملين، مع مراعاة الشروط الواجب أخذها في الاعتبار لتلقي اللقاح حتى لا يتعرض المتلقي له لأي مضاعفات أو آثار جانبية عكسية.

كما تم مناقشة عرض إعلان العلاقات العامة عن التعاقدات مع معامل التحاليل والمراكز والعيادات الطبية الخارجية من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر تطبيق «فيسبوك».

إجازات مرضى فيروس كورونا المستجد

وتناول «درة» ما تم بشأن الأوامر الإدارية الخاصة بمنح إجازات استثنائية لمرضى فيروس كورونا المستجد، حيث أخذ قرار بعودة الأوامر الإدارية نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية بعد عمل الفحوصات اللازمة واستمرار تواجد الأطباء في العيادة الطبية بالشركة.

وشدد «درة» على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات خلال فترة التواجد بالعمل، وأكد المهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادي الجديد، على أن الشركة تنفذ حملات توعوية داخلية لنشر العديد من النصائح وتوعية العاملين بضرورة الالتزام بكافة المهمات الوقائية، والتي حرصت الشركة على توفيرها من توزيع مهمات وقائية للعاملين بالشركة مع الحرص على القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

«درة» يوصي بمراجعة نشاط العيادة الطبية

وأوصي درة خلال الاجتماع مع مسؤولي اللجنة الوقائية بأهمية مراجعة نشاط العيادة الطبية والتي تعمل بورديتين للعاملين بالشركة مع توفير عدة تخصصات من الأطباء، هذا بجانب توفير اللقاحات لأبناء الشركة العاملين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط.

وأكد «درة» ضرورة تدعيم الصفوف الأمامية من أبناء الشركة المحصلين، والقراء، ومراقبي الأمن، والمهندسين القائمين على متابعة المشروعات بمواقع العمل أبناء الشركة بـFace Shield، وكمامات، وبخاخات كحول، والحرص على التباعد لمسافة متر على الأقل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية.