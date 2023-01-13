مصرع طبيب سقط من بلكونة منزله في ظروف غامضة بالأميرية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط طبيب من بلكونة منزله في ظروف غامضة بمنطقة الأميرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الحكولية

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الحكولية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة الأميرية إخطارا من مستشفى الزيتون التخصصي بوصول جثة طبيب ادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة طبيب يدعى «أحمد م ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.