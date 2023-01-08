حبس 27 متهما بالاتجار في المخدرات ضبطوا خلال حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 27 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة أمنية مكبرة بدائرة مراكز وأقسام المحافظة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

ضبط 27 تاجر مخدرات في القليوبية

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية تمكنت القبض على 27 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة خلال حملة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حملة أمن القليوبية لضبط تجار المخدرات

وشارك في الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 27 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة، وتحرير 25 قضية اتجار، وبالكشف جنائيا على المتهمين تبين أن 11 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2418 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية

وكشف احمد عبد الستار، محام، لـ«الوطن»، أن كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة يعاقب بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.