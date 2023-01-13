خطوات الاستفادة من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. خدمات للمرضى بالمجان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المبادرات للاهتمام بالمواطن البسيط، وتحقيق الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، والأشد احتياجا، فجاءت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي تقدم تسهيلات للمرضى الذين يحتاجون لتدخلات طبية عاجلة بشكل مجاني، إذ تعد الأولى من نوعها كونها تخفيف آلام المواطنين ومعاناتهم من الانتظار أمام المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

تسهيلات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

يمكن للمواطن الاستفادة من المبادرة على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي، إذ تغطي المبادرة العمليات الجراحية في 14 تخصصا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، مقدمة عدد من التسهيلات جاءت على النحو التالي:

ـ توزيع المرضى على المستشفيات التابعة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

ـ الحصول على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

ـ الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى الثلاثة أسابيع في سرعة الإجراء.

خطوات الحصول على خدمات مبادرة أنهاء قوائم الانتظار

تتيح المبادرة الحصول على الخدمة الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي، فتجرى العلميات الجراحية في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، دون تحمل المواطن أية أعباء مالية حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، ويمكن الاستفادة من المبادرة على النحو التالي:

ـ إذا كان المريض له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.

ـ إذ لم يكن للمواطن تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، لتوقيع الكشف الطبي عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

ـ بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية.