مدير مشروع محطة معالجة الصرف بكوم أمبو لـ قناة الحياة: تخدم 25 قرية

قال المهندس زكي عبد الشكو، مدير مشروع محطة معالجة الصرف «أبووير» بمركز كوم أمبو بأسوان، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة 20 ألف متر مكعب يوميا، ويمكن زيادتها في المستقبل بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا، وهي تخدم 25 قرية.

4 خطوط طرد

وأضاف «عبدالشكور»، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن بالمحطة 4 خطوط طرد قادمة من محطات رفع للمياه بشبكات الانحدار لتجري معالجتها بشكل ثلاثي.

من جانبه قال المهندس عمر المهدي، مهندس بمشروع معالجة أبووير بكوم أمبو، إن وضع الخرسانات بالمشروع انتهى بنسبة 80%، والعمل جار في مرحلة التشطيبات.

المشروع يخدم 120 ألف نسمة

ولفت إلى أن المحطة تخدم 120 ألف نسمة، وجار أعمال المحارة للسور، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانات وخزانات التهوية.