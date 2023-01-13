محمد الباز: نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير.. أنشأنا 12 مدينة من الجيل الرابع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مصر تحتفل بمرور 63 عاما على وضع حجر أساس السد العالي، مشيرا إلى أن بناء السد أثبت أن الشعب المصري قادر على التحدي والمقاومة، موضحًا أن الشعب بعدما استرد بلده في 1952 من استعمار وملكية بدأ مرحلة البناء.

مصر قدرت تسترد نفسها مرتين

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «في 2013 أيضًا كان في استنقاذ للبلد من فئة كانت عاوزة تصادر البلد لنفسها وتصبغ هوية البلد وتملك البلد لاتباعها، ولذلك أرى أن مصر قدرت تسترد نفسها مرتين الأولى في 52 والثانية في 2013».

وأشار «الباز»، إلى أن مصر بنت السد العالي ومشروعات كبيرة بعد 1960، وأيضًا مصر بعد 2013 بدأت نفس الشيء، وهي مرحلة بناء البلد.

وتابع: «مصر من 2013 نجحت في بناء 12 مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع، وأنفاقا دمجت سيناء في مصر ومبقتش سيناء جزء منزوع من جسد الوطن، ثم البنية الأساسية والأراضي التي تم استصلاحها».

نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير

وأردف: «نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير، وكان في وعي إننا لازم نسابق الوقت، وبالفعل قدر الشعب يصمد ويقف خلف هذه الحالة من التنمية، لكن لازم نعرف لما يبقى في أزمة اقتصادية لا يجب أن يهيل المصريون التراب على ما قاموا ببناءه».